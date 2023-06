Unidade do Pizza Hut em Americana encerra suas atividades na Rua das Paineiras

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após pouco mais de três anos de funcionamento, a unidade do Pizza Hut localizada na Rua das Paineiras, em Americana, fechou definitivamente suas portas. Inaugurada no final de 2019, a loja da renomada rede norte-americana não resistiu aos desafios enfrentados ao longo desse período, incluindo os impactos da pandemia.

Quando foi inaugurada, a unidade do Pizza Hut em Americana empregava aproximadamente 17 funcionários. No entanto, a pandemia da COVID-19 trouxe uma série de restrições e dificuldades para o setor de alimentação, impactando significativamente o funcionamento dos estabelecimentos comerciais.



A Rua das Paineiras, onde a loja estava situada, é conhecida por sua vida noturna movimentada e diversidade gastronômica. Com o fechamento da unidade, a PizzaHut mais próxima passa a ser a do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara.

A MARCA

Criada em 1958 nos EUA, a Pizza Hut é a maior rede de pizzaria do mundo com presença em 100 países, com mais de 16 mil restaurantes distribuídos pelos cinco continentes.

A marca emprega mais de 250 mil funcionários globalmente. Por dia, são mais de 4 milhões de consumidores atendidos em unidades Pizza Hut ao redor do mundo.

