Frente fria avança e frio deve chegar a 8ºC em Americana

Uma grande frente fria avança sobre o Brasil, trazendo consigo uma massa de ar frio polar de forte intensidade que está adentrando o interior do país. Com isso, espera-se uma semana fria e úmida na cidade de Americana. No entanto, a chuva perderá intensidade a partir da sexta-feira, dando lugar a um final de semana com condições mais estáveis.

De acordo com a previsão da ClimaTempo, a temperatura poderá atingir até 8ºC no final de semana, o que indica a chegada de dias mais frios.



Para a quarta-feira (14), a previsão é de temperatura variando entre 16 e 22 graus, com ocorrência de chuvas ao longo do dia e também durante a noite.

Já na quinta-feira (15), a temperatura ficará entre 14 e 20 graus. A previsão indica chuvas pela manhã, seguidas por aberturas de sol durante a tarde e pancadas de chuva que podem se estender até a noite.

Na sexta-feira (16), a temperatura oscilará entre 12 e 22 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e presença de névoa ao amanhecer. À noite, espera-se poucas nuvens no céu.

No sábado (17), a temperatura terá uma queda, variando entre 8 e 20 graus. Será o dia mais frio da semana, porém sem previsão de chuva. O sol estará presente com algumas nuvens.

No domingo (18), a temperatura variará entre 11 e 20 graus. O clima permanecerá frio, porém com um leve aumento em relação ao sábado. A previsão indica um dia com variação de nuvens e momentos de sol.

É importante ressaltar que as condições meteorológicas podem sofrer alterações ao longo da semana, portanto, é aconselhável acompanhar atualizações de fontes confiáveis para obter informações precisas sobre o clima em Americana nos próximos dias.

