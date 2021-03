------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu na tarde desta quinta-feira(18), o senador Sérgio Olímpio Gomes, o Major Olímpio, por complicações da covid-19. A morte foi anunciada pelas redes sociais.

“Com muita tristeza e dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados”, trouxe a conta oficial do senador.

Notícia em atualização.