Prefeitura reabre poço artesiano do Jaguari

O poço artesiano do bairro Jaguari, ao lado do CIEP, foi reaberto na manhã desta quinta-feira (18). O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi, e também o vereador Silvio Dourado, acompanharam a volta do funcionamento da unidade, que será mais uma opção de água de boa qualidade para a população.

Fechado desde 2018, o poço artesiano passou por reformas, entre elas o aprofundamento para melhorar a vazão, substituição de bomba, troca de torneiras e pintura, segundo o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, que também esteve presente na reabertura do poço artesiano do Jaguari.

Com a reabertura da unidade no Jaguari, o DAE mantém agora 20 poços artesianos na cidade.

“Sabemos como é grande o desafio do abastecimento público em Americana e a entrega deste poço artesiano, reformado, vai oferecer uma opção aos moradores do Jaguari e região. Odir e eu estamos trabalhando para garantir o abastecimento público em toda a cidade e nestes primeiros meses de governo, conquistamos o aumento da autorização para captar mais água do Rio Piracicaba e firmamos uma parceira técnica com a Sanasa para a troca de experiências positivas”, disse Chico Sardelli.