Viradouro é a campeã do carnaval do Rio de Janeiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Unidos do Viradouro, representante de Niterói, consagrou-se como a grande campeã do Carnaval 2024. Com o enredo “Arroboboi, Dangbé”, idealizado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, a agremiação alcançou seu terceiro título na competição.

Encerrando a noite na Marquês de Sapucaí, a Unidos do Viradouro surpreendeu com um desfile impecável, marcado pela grandiosidade das alegorias e pela exuberância das fantasias. A escola apresentou um espetáculo de cores e luxo, cativando o público e os jurados.

A vitória da Unidos do Viradouro reforça sua posição de destaque no cenário do Carnaval carioca, consolidando-se como uma das principais agremiações do país.