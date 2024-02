Crianças da Educação Infantil voltam às aulas em Americana nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Mais de 5,8 mil crianças da Educação Infantil atendidas pela rede municipal de Educação de Americana voltam às aulas nesta quinta-feira (15). No dia 8, 6,6 mil estudantes do Ensino Fundamental retornaram às escolas na rede. O calendário escolar de 2024, ano bissexto, prevê 201 dias letivos.

Os estudantes serão recebidos em 15 Casas da Criança, em seis creches e em 16 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs).

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, deu as boas-vindas a todos os educadores na tarde desta quarta-feira (14), durante a roda de conversa com o escritor Tiago de Melo Andrade.

“Todos nossos profissionais da Educação retomam agora, com fôlego total, seu trabalho e podem ter certeza de que nossa equipe está imbuída dos melhores esforços para que a gente avance cada dia mais. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi fazem questão de registrar que priorizamos a Educação para que nós tenhamos todos bons resultados”, declarou o secretário.

Para reforçar as ações nas escolas durante o novo ano letivo, a Prefeitura de Americana convocou os seguintes profissionais aprovados em concurso público e ligados à Educação: monitor escolar PCD, monitor escolar (9 candidatos), professor de ciências, professor de inglês (5) e professor de educação especial (4).

Os convocados devem comparecer no dia 16 de fevereiro, às 14h, no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85, Centro.