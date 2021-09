Vox90 anuncia festival com Jorge e Mateus e outros artistas só para vacinados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rádio Vox90 anunciou neste sábado(25), em suas redes sociais a realização de um festival de música sertaneja no mês de novembro, no recinto da festa do peão, em Americana.

De acordo com a rádio, serão dois dias de evento, com ‘os melhores artistas sertanejos do momento’. Entre os já confirmados está a cantora Luana Prado e os irmãos Edson e Hudson no dia 20 de novembro. Já no dia 21, quem se apresenta no palco é a dupla Jorge e Mateus.

O festival seguirá os protocolos para grandes eventos no estado, divulgado pelo Governo de São Paulo. A entrada no evento só será permitida com a apresentação do comprovante de vacinação contra covid-19.