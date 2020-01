Adolescente é estuprada em praça do Jardim da Paz

Um homem foi detido neste domingo(12), após estuprar uma adolescente de 15 anos na praça da Fraternidade, no bairro Jardim da Paz, em Americana.

De acordo com o registro policial, uma funcionária da limpeza do local avistou duas pessoas mantendo relação no interior do banheiro.

Ao chegar no local os guardas municipais avistaram as duas pessoas saindo de um dos boxes do banheiro. A vítima informou que foi puxada a força pelo homem que a obrigou a entrar no local.

Já na delegacia, a mãe da vítima afirmou que a filha sofre de problemas psicológicos e que faz acompanhamento com psiquiatra. Após registro na Central de Polícia Judiciária, as partes foram liberadas.