Comerciantes ignoram ACIA e fecham lojas mais cedo

Os comerciantes do calçadão de Americana ignoraram a decisão da ACIA- Associação Comercial e Industrial de Americana e suspenderam as atividades da lojas mais cedo neste sábado(21).

As lojas que são previstas para fechar às 15h nos sábados, excepcionalmente hoje abaixaram as portas por volta do 12h. Grandes redes como Casas Bahia e Ponto Frio aderiram a medida.

Ontem, Wager Abruster, presidente da ACIA, disse que não era saudável fechar as lojas. “Fechar o comércio, fechar as industrias, não é uma medida saudável, nem para a saúde física, nem para a saúde financeira e econômica da cidade”, afirmou.