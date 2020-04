Juninho sugere que vereadores e prefeito doem parte do salário

O vereador Juninho Dias(MDB) usou seu Instagram na noite deste sábado(4), para sugerir que os vereadores, o prefeito e secretários municipais doem parte do seus salários.

De acordo com o Juninho, os vereadores deveriam doar 20% do salário e prefeito e secretários 30%. No caso dos vereadores a doação seria de R$ 2.061, já o prefeito deveria fazer doação de R$ 7.162, e os secretários R$4.317.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O vereador ressaltou que a ajuda deveria ser feita por 2 meses e o valor seria usado para compra de cestas básicas. Somada, a doação de vereadores, do prefeito e secretários totalizaria R$ 222.152.

“É importante ressaltar que ninguém tem a obrigação de abrir mão desse valor, mas sei que cada um deles irá pensar no proximo”, afirmou Dias.