Laboratório Páfaro comemora nove anos em Americana

O Laboratório Páfaro Medicina Veterinária Diagnóstica, celebrou na sexta-feira (14) seu 9º. ano de atividade na cidade de Americana.

O local se destaca pelos seus diferenciais como por exemplo, o atendimento humanizado para animais. Os pacientes atendidos pelo Páfaro, são recebidos com todo o cuidado por uma equipe treinada. Segundo a Dra. Vanessa Páfaro, o atendimento que conta com salas preparadas com aromaterapia e cromoterapia, tem a função de não traumatizar o animal. O trauma pode causar uma alteração no resultado dos exames.

“Se o animal estiver estressado e o forçarmos a fazer o exame, podemos criar um trauma para o resto da vida. Corremos o risco de nunca mais conseguir uma avaliação perfeita do paciente resultando em um exame que não será confiável”, afirma a especialista.

O laboratório Páfaro também substituiu recentemente toda sua estrutura tecnológica com equipamentos digitais e computadorizados, tecnologia encontrada nos grandes laboratórios da capital.

Outro destaque do laboratório é sua equipe médica, onde todo o corpo clínico é formado por especialistas, professores, mestres e doutores em suas áreas. A Dra. Vanessa Páfaro, por exemplo, é docente, especialista com mestrado e doutorado em diagnóstico por imagem

Amigos, parentes, clientes e parceiros passaram pelo laboratório durante todo o dia e degustaram de um mini buffet. Já os pets se deliciaram com uma mesa farta de petiscos. Até um passarinho participou da festa.