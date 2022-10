Maior outlet de móveis da região realiza troca de mostruário com desconto de até 80%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Import Móveis, o maior outlet vertical da região, realiza neste mês sua troca de mostruário com desconto de até 80% em itens selecionados como quadros, sofás de living e retrateis, poltronas e cadeiras gamer.

Além dos itens selecionados, a loja também oferece tapetes, sofás de design e retráteis, banquetas, puffs, mesas e cadeiras. A Import também trabalha com produtos de decoração.

Entre os principais descontos estão as cadeiras de escritório com 30%, tapetes pela metade do preço, esculturas de Gesso 30% e quadros selecionados com descontos de até 80%.

Neste sábado(15), a loja estará aberta das 9h às 18h.

A Import Móveis Outlet fica na Rua da Agricultura, 4140, em Santa Bárbara d’Oeste (paralelo à Av. Santa Bárbara, passando o Atacadão) e funciona de segunda a sexta das 9h às 18h.

Você pode acompanhar as novidades da loja Import Móveis pelo Instagram no @importmoveisoutlet (clique aqui).