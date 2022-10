Telhado do ginásio do São Vito passa por reforma

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Esportes de Americana iniciou a reforma no telhado do ginásio da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito. A expectativa é de que os trabalhos estejam concluídos em quatro semanas.

A cobertura da quadra está passando por limpeza, impermeabilização e vedação de calhas, rufos e parafusos. Além disso, a revitalização contará com a centralização de telhas que se encontram separadas das demais.

A obra está sendo realizada com recursos da própria Prefeitura de Americana, e o valor estimado é de R$ 30 mil.

Em setembro, em parceria com o governo do Estado, a Prefeitura de Americana já havia entregue algumas melhorias no local, como instalação de piso vinílico em PVC, par de traves móveis para futebol de salão e handebol, par de postes para rede de vôlei oficial e par de tabelas de basquete em acrílico.