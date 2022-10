Semana da Educação de Americana terá Gabriel O Pensador e outros escritores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Semana da Educação de Americana chega em 2022 à sua 30ª edição com uma programação repleta de grandes nomes da Educação, da Cultura e da Literatura nacional, reunidos no Teatro Municipal Lulu Benencase no retorno das atividades presenciais do evento. Estão confirmadas as participações do escritor Manuel Filho, do artista Gabriel O Pensador, do ator Luciano Szafir, do poeta Renan Inquérito e do criador do projeto O Teatro Mágico, o ator e cantor Fernando Anitelli.

Com o tema “O pulsar das relações no ambiente escolar”, a 30ª Semana da Educação vai debater as responsabilidades individuais e coletivas na construção de uma escola acolhedora e com ambiente escolar sadio e funcional. “Promover a Semana da Educação, com o retorno da edição presencial, é para nós um momento de valorização da troca com o outro e do aprendizado advindo desta interação. A nossa rede há tempos anseia por eventos presenciais desta magnitude e temos certeza de que haverá impacto positivo na qualidade da educação no município”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O evento será realizado nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com atividades educativas e culturais realizadas no Teatro Municipal e através do Canal Educa Americana no YouTube. Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental integrantes da rede municipal de Educação participam dos encontros, após a abertura oficial realizada pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli.

“A Semana da Educação é importantíssima para nossa administração. Valorizamos a educação e o aprimoramento da qualidade do ensino, e a promoção deste encontro nos traz a alegria de saber que estamos investindo no futuro de Americana”, declarou Chico Sardelli. Em maio deste ano, o prefeito recebeu o ator Luciano Szafir, representante do Programa Educacional Planeta Leitura da Editora Melhoramentos, que publica os livros adotados pela Secretaria de Educação de Americana para estimular o hábito de leitura entre alunos e seus familiares.

Confira a programação:

Dia 17/10 (segunda-feira) – Teatro Municipal Lulu Benencase

8h30 e 14h: Palestras com Manuel Filho (autor/escritor), com o tema “As muitas histórias de um livro”.

9h30 e 15h: Dinâmicas culturais interativas com Gabriel O Pensador (autor/artista), com o tema “Incentivo à leitura e à música – transformando a vida das pessoas”.

Dia 17/10 (segunda-feira) – Canal Educa Americana no YouTube

19h: LIVE Planeta Leitura com Luciano Szafir (ator/apresentador), Sandro Lopes (CEO da LJS), Rubens Lampelotti (diretor de Negócios da LJS), Luciana Santana (pedagoga da Coleção Planeta Leitura) e Manuel Filho (autor/escritor), com o tema “A formação do leitor fluente e a prática da leitura na rotina familiar”.

Dia 18/10 (terça-feira) – Teatro Municipal Lulu Benencase

19h: Programação cultural com Renan Inquérito (compositor/poeta/professor) e Fernando Anitelli (cantor/compositor/ator/criador do projeto O Teatro Mágico), com o tema “Parada poética”.

Dia 19/10 (quarta-feira) – Teatro Municipal Lulu Benencase

19h: Roda de Conversa com Luciano Szafir (ator/apresentador), Sandro Lopes (CEO da LJS), Luciana Santana (pedagoga da LJS), Manuel Filho (autor e escritor, com obras na Coleção Planeta Leitura), Juliana Costa (gestora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Nova Odessa e Coordenadora do Projeto AFIN – Afeto na Infância pelo Tribunal de Justiça de SP) e Vinicius Ghizini (secretário de Educação do Município de Americana-SP), com o tema “A importância das relações interpessoais no ambiente escolar”.