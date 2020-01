Maioria das praias no litoral de SP continua própria para banho de mar

Dos 177 pontos monitorados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 166 estão próprios para o banho de mar, dois a mais do que na semana anterior. Apenas onze praias apresentaram condições impróprias, de acordo com o boletim divulgado na última quinta-feira (2).

No litoral norte, em São Sebastião, todas as praias permaneceram com balneabilidade boa. Ilhabela apresenta 18 praias próprias e apenas uma, a de Itaquanduba, está imprópria. Em Ubatuba, além das sete praias da Ilha Anchieta, 26 pontos estão próprios para banho, com exceção de Itaguá. Em Caraguatatuba, dois pontos, que na semana passada se apresentavam impróprios, melhoraram a balneabilidade.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Em Santos, seis pontos estão com qualidade boa e somente o ponto de monitoramento na altura da Rua Olavo Bilac, na Praia do José Menino, está inadequado para banho. O município de Praia Grande apresenta 11 praias em boas condições de balneabilidade, com exceção da de Maracanã.

No Guarujá, apenas a do Perequê está imprópria, de um total de 12 pontos monitorados. São Vicente tem duas praias impróprias (Divisa e Milionários), e Mongaguá, três (Vera Cruz, Agenor de Campos e Flórida Mirim). Bertioga, Itanhaém e Peruíbe estão com todos os 27 pontos monitorados com classificação própria.

No litoral sul, Iguape e Ilha Comprida estão com todas as praias em boas condições de balneabilidade. As situações podem ser alteradas em razão do período de chuvas. Em razão disso, a Cetesb recomenda que os banhistas entrem no mar 24 horas após precipitações fortes e intensas.