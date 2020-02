Nova UBS do São Vito começa atendimento na segunda-feira

A partir desta segunda-feira (17), o atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro São Vito passará a ser realizado em novo prédio, ao lado da antiga unidade. A equipe da Unidade de Atenção à Saúde concluiu a transferência de todos os serviços, equipamentos e mobiliários neste sábado (15) para a nova unidade, construída por meio do programa “Saúde em Ação”, da Secretaria Estadual da Saúde, com financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O novo prédio está localizado na Rua Vicente Caravieri, nº 300.



Com a entrega do novo prédio, os usuários do bairro São Vito, e região, passarão a contar com um local amplo e com mais conforto, já que a unidade será entregue com todos os mobiliários e equipamentos necessários à realização das ações referentes à assistência básica em saúde no município.

A data para inauguração oficial está sendo discutida entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.