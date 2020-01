Omar tira poder de secretário e manda baixar valor do estacionamento do Zoológico

Omar tira poder de secretário e manda baixar valor do estacionamento do...

O prefeito de Americana, Omar Najar(MDB), resolveu tirar o poder do Secretário de Cultura, Fernando Giuliani e mandou rever os valores que seriam cobrados no estacionamento do Parque Ecológico Cid Almeida Franco.

A secretaria sob o comando de Giuliani – que se divide entre a pasta e o direção de uma rádio local – tinha proposto que o valor cobrado para carros fosse de R$ 10.

O prefeito não concordou com o valor e mandou o secretário rever a medida. Agora, os carros pagarão R$ 7 e as motos R$ 5. Já os ônibus pagarão R$ 50.

De acordo com o prefeito, ainda haverá uma tolerância para que os visitantes usem o estacionamento durante o embarque e desembarque.