Prefeitura ainda não sabe se caso de empresário com coronavírus será contabilizado em Americana

Prefeitura ainda não sabe se caso de empresário com coronavírus será contabilizado...

A Prefeitura de Americana recebeu informações nesta segunda-feira (23) daquele que pode ser o primeiro caso de Coronavírus de um residente do município. Trata-se de um homem de 41 anos que foi atendido em São Paulo, e que por ter residência também naquele município foi notificado como morador da capital, e está em isolamento hospitalar (LEIA O CASO AQUI). A informação foi passada pelo próprio paciente, que teria feito os exames no hospital em que se encontra e recebeu a confirmação nesta segunda-feira.

A situação será investigada pela Vigilância Epidemiológica, que entrará em contato com as autoridades da capital para obter confirmação oficial. Um outro familiar do paciente, que tem problemas pulmonares, também está internado em São Paulo e a vigilância apura se o caso será tratado como suspeito.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A cidade conta ainda com outros 13 casos suspeitos em investigação.

A vigilância sanitária já tomou todas as medidas para se informar sobre o caso, e ressalta que o paciente não corre risco de morte. Assim que possível, novas informações serão apresentadas sobre o caso.

A Prefeitura de Americana recomenda a todos que continuem a adotar todas as medidas para se precaver e que monitorem possíveis sintomas da doença. Em caso de dificuldade para respirar acompanhados por febre e tosse o paciente deve procurar assistência médica e evitem contato com outras pessoas.

A prefeitura destaca ainda que possui estrutura para o atendimento de pacientes em estado grave e que vem, por meio do seu comitê de crise, monitorando a situação do município e tomando medidas mitigatórias para evitar o contágio desenfreado da doença.