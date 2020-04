Santa Bárbara aguarda resultados de 84 casos suspeitos de Coronavírus

O município de Santa Bárbara d’Oeste aguarda até o momento, segunda-feira (6), os resultados de 84 exames de casos suspeitos de Coronavírus (Covid-19), que estão em análise nos laboratórios dos institutos Adolfo Lutz e Butatan. Grande parte desses testes foi enviada há cerca de 20 dias.

O retorno dos resultados dos testes de Coronavírus está atrasado em todo o Brasil, o que dificulta a quantificação real dos casos positivos em todos os municípios.

Essa informação é fundamental para a atenção redobrada do cidadão barbarense quanto aos cuidados no enfrentamento do vírus.

Os dados sobre o balanço no Município são divulgados através de relatórios diários, encaminhados à imprensa.

Nas últimas semanas, o Município de Santa Bárbara d’Oeste já implantou um conjunto de ações, novas estruturas, orientações e prevenções, todas de caráter protetivo, antecipando-se à evolução projetada de casos para a região.