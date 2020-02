Secretário contraria Omar e coloca cobrança de estacionamento no Parque Ecológico

O Secretário de Cultura de Americana, Fernando Giuliani, decidiu contrariar o prefeito de Americana, Omar Najar(MDB), e implantar a cobrança de estacionamento no Parque Ecológico “Cid Almeida Franco” .

Inicialmente a proposta era de R$ 10, porém, o chefe do executivo sugeriu diminuir o valor, e o Conselho Gestor do Parque Ecológico decidiu por cobrar a diária no estacionamento em R$ 7 para carros e vans, R$ 5 para motos e R$ 50 para ônibus.

No início da semana o prefeito criticou a cobrança e disse que já tinha orientado o secretário quanto a cobrança.

A lei prevê que cada veículo tenha o período de meia hora de tolerância. A data de início ainda depende do processo de testes do novo sistema.