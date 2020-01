Welington questiona uso de carro da Prefeitura para transportar cerveja

O vereador Welington Rezende (Patriota) protocolou requerimento questionando o Poder Executivo sobre o uso de carro oficial, com logotipo da Prefeitura de Americana, em que funcionários estariam transportando cervejas no dia 23 de dezembro do ano passado, no bairro Cidade Jardim II.

De acordo com a publicação feita pelo Portal de Americana, o caso se deu às vésperas do Natal e do recesso da Prefeitura de Americana. Por volta das 14h, do dia 23, um veículo modelo “Robust”, de cor branca, com o logo da Prefeitura, foi flagrado sendo carregado com bebidas alcoólicas, na Rua das Rosas.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Diante do flagrante, Rezende quer saber quais medidas foram tomadas pela Prefeitura neste caso e se houve punição aos funcionários envolvidos no episódio. Além disso, questiona se houve a instauração de sindicância interna para apuração mais profunda dos fatos.

“Não podemos ver uma notícia dessas, de funcionários que deveriam servir a população, usando o carro oficial da Prefeitura para transportar bebidas alcoólicas. Isso é um grande absurdo. Quero saber se foi aberta sindicância e as consequências dessa ação, caso seja confirmada pela administração”, afirmou o parlamentar.