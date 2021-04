28 moradores de Americana já tiveram dengue em 2021

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Não são apenas casos de covid-19 que são registrados em Americana. De 1° de janeiro até o dia 7 e abril de 2021, 28 pessoas foram testadas positivo para dengue.

A informação foi obtida pelo Portal de Americana junto à secretaria de Saúde da cidade. De acordo com a pasta, neste ano foram registradas 105 notificações de casos suspeitos, sendo que 69 tiveram resultado negativo. 8 ainda aguardam o resultado dos exames.

A pasta informou que os agentes estão realizando as atividades visitas de casa em casa, visitas em pontos estratégicos e atendimento de reclamações dos moradores.

Por conta da pandemia do coronavírus, as equipes não estão adentrando o interior dos imóveis, apenas fazendo a vistoria no periodicílio e realizando as orientações gerais.