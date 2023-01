5º Emprega FAM recebe 4 mil pessoas em busca de vaga no mercado de trabalho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Mesmo com uma segunda-feira chuvosa, 4 mil pessoas, munidas de currículo, documento pessoal e força de vontade, passaram pela FAM-Faculdade de Americana durante o evento. Os portões foram abertos por volta das 8 horas da manhã e se estendeu até às 17h00. No total, o Emprega FAM recebeu 21 parceiros oferecendo mil vagas, entre empresas, agências de recrutamento e seleção, PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana e a Central de Estágio da ACIA.

“Esta quinta edição foi diferente das demais. Pela primeira vez realizamos em uma segunda-feira, dia em que as pessoas saem em busca de trabalho. Contamos com as mais diversas vagas em vários setores, e ficamos satisfeitos em poder prestar este serviço com o apoio de todas as empresas que estiveram durante todo o evento conversando, tirando dúvidas e algumas até já realizando uma pré seleção dos candidatos”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

As histórias dos candidatos à uma vaga são as mais diferentes, mas têm o mesmo objetivo: conseguir melhorar a renda da família.

Claudemir Sanches já está na melhor idade, trabalha como autônomo e busca um registro na carteira como motorista, segurança ou ajudante geral por sentir maior segurança financeira. “Um evento como este ajuda, tem gente que não tem ideia das vagas, isso ajuda muito”, disse.

Keliana da Silva, 26 anos, chegou de Recife há 15 dias e já está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. “Gostei muito do evento, estou em busca de vagas nas áreas de auxiliar de produção ou limpeza. Deu pra conversar bastante com as empresas”, comentou.

Para as empresas participantes, o Emprega FAM é uma ação para facilitar e agilizar a busca por novos profissionais. “Os candidatos vieram muito em busca das entrevistas para as vagas. Foi uma grande oportunidade para preencher nossas vagas e nosso cadastro de profissionais. Lembrando também que divulgamos nossos canais online para cadastro de vagas”, afirmou a analista de atração de talentos dos Supermercados São Vicente, Marisangela dos Santos.

As empresas participantes do Emprega FAM foram: Supermercados São Vicente, Têxtil Santista, Jolitex, Alatere RH, Nova Era RH, TGRH, Topack, LabMK4, Mondragon Assembly, Ambipar, Ober, Cards Inova, Expert RH, Pensecom RH, Vagas 019, Grupo A Executiva RH, People RH, Wizard, Central de Estágio – ACIA e PAT Americana.