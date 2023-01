“Achei que ele ia morrer”, diz presidente do PL sobre Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, afirmou em entrevista à CNN nesta sexta-feira(27), que achou que o ex-presidente Jair Bolsonaro ia morrer.

“O Bolsonaro estava num estado que eu nunca vi uma situação dessas – do camarada de um dia pro outro ficar com aquela imagem. Depois de uma semana, eu até achava que ele ia morrer”, disse o ex-deputado federal.

De acordo com Valdemar, a possibilidade de perder a eleição nunca foi discutida.

“A gente sempre discute isso em qualquer eleição: ‘Olha, pode acontecer de você perder a eleição. O que você pretende fazer?’ Discutir se a pessoa vai trabalhar com a gente, vai ficar no partido ou não. Eu nunca discuti isso com o Bolsonaro. Foi um erro meu, um erro dos meus colegas que têm experiência”, afirmou.

Ainda de acordo com presidente do PL, Bolsonaro afirmou que ficou “cinco, seis dias sem comer”.