Acia entrega carro e notebook do sorteio dos 63 anos da entidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) fez a entrega do carro, nesta quinta-feira, para Minor Ambo, morador do Jardim da Colina. Ele ganhou um Mobi Like zero quilômetro, da campanha Espetáculo de Prêmios, durante sorteio realizado no dia 31 de janeiro, quando a entidade completou 63 anos. Minor fez a compra no M. Box Supermercados. A transmissão foi feita pelo Instagram da entidade. Já a moradora da Vila Mathiensen, Rosângela Fagundes, recebeu um notebook Dell Inspiron. Ela preencheu o cupom na Loja Ômega.

O veículo foi entregue na concessionária Fiat Sim com a presença do presidente da Acia, Marcelo Fernandes, e de Edmilson Rovina, vice-coordenador do Diac (Departamento das Imobiliárias e Administradora de Condomínios). Paula Dionísio, gerente do M. Box também esteve presente. Até agora, clientes do supermercado já receberam três prêmios: uma moto, uma smart TV e agora o veículo.

Minor disse que sempre faz as compras no supermercado e se surpreendeu quando foi comunicado que havia ganho um carro. “A gente tem que acreditar sempre. No meio de milhares de cupons eu fui premiado e estou muito feliz. Queria agradecer a Acia pela excelente campanha que vem realizando”, comentou.

Marcelo Fernandes disse que o Espetáculo de Prêmios está sendo um grande sucesso e o objetivo foi alcançado com a participação das indústrias, comércio e prestadores de serviços. “Nós tivemos uma grande adesão, aumento das vendas e motivação em todos os sentidos. Este é o papel da Acia, que é o de trabalhar para os seus associados”, disse.

O Espetáculo de Prêmios teve início em maio de 2023 e será encerrado em abril deste ano. A promoção está distribuindo R$ 200 mil em diversos produtos. Até o final do ano passado foram sorteadas duas motos, mais sete smarts TV de 43 polegadas, dois notebooks, quatro celulares Samsung Galaxy, dois tablets, um smartwatch, dois patinetes elétricos, um videogame e cinco cestas de flores e chocolates.

Os próximos sorteios serão realizados nos dias 29 de fevereiro, 29 de março e 30 de abril. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos identificados com os cartazes, o consumidor recebe um cupom para concorrer aos prêmios.