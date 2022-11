Alesp aprova aumento do salário do governador de São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, nesta terça-feira (29), em sessão extraordinária, o aumento de 50%, para 2023, nos subsídios do governador, vice-governador e secretários estaduais. Do total de parlamentares presentes, 56 votaram sim e seis foram contrários.

Tarcísio de Freitas(Republicanos), eleito em outubro, assume o Palácio dos Bandeirantes dia 1 de janeiro de 2023.

A medida segue agora para sanção ou veto, total ou parcial, no prazo de até 15 dias úteis após o recebimento do texto final aprovado pelo Legislativo.

Desde 2019 os salários não eram reajustados. Agora, um novo teto salarial poderá ser usado nas negociações de categorias do funcionalismo.

Pelo texto, o valor da remuneração do governador passará, a partir do próximo ano, de R$ 23.048,59 para R$ 34.572,89; do vice, de R$ 21.896,27 para R$ 32.844,41; e dos secretários, de R$ 20.743,72 para R$ 31.115,58.