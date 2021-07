Americana aplica 1.612 doses de vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana aplicou nesta terça-feira (13) 1.612 doses de vacina contra a Covid-19. Foram vacinadas 584 pessoas com a primeira dose, 935 com a segunda dose e 93 com dose única.

Receberam a primeira dose 504 pessoas com 35 anos ou mais, três profissionais de saúde, 47 pessoas portadoras de comorbidades, três profissionais da Educação, cinco portadores de deficiência permanente, 16 gestantes e puérperas e seis pessoas com idade entre 33 e 34 anos com a xepa da vacina.

A segunda dose foi aplicada em 766 idosos, 95 profissionais de saúde, um profissional da Educação, 65 gestantes e puérperas e duas pessoas portadoras de comorbidade e seis pessoas da população em geral com a xepa da vacina.

Já a dose única foi aplicada em 30 pessoas com 35 anos ou mais, 51 moradores de rua, uma pessoa com comorbidade, um portador de deficiência permanente e dez pessoas com idade entre 33 e 34 anos com a xepa da vacina.

O total de doses aplicadas é de 162.541, sendo 120.112 da primeira dose, 36.534 da segunda e 5.895 de dose única.

Nesta quarta-feira (14), o agendamento vai ter o seguinte esquema:

Receberão a primeira dose:

Pessoas com 35 anos ou mais, gestantes e puérperas, portadores de comorbidades, deficientes permanentes e profissionais da Educação, com 18 anos ou mais.

Receberão a segunda dose:

Profissionais de saúde, profissionais da Educação com 45 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais e idosos com 67 anos ou mais.

O agendamento já se encontra aberto e deve ser realizado no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina.