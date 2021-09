Americana aplica 3.768 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira 

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana aplicou, nesta sexta-feira (24), 3.768 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 152 pessoas com a primeira dose, 3.465 com a segunda dose e 151 com a terceira dose.

Receberam a primeira dose, seis gestantes, sete adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, sete idosos e 132 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 56 pessoas portadoras de comorbidade, 21 idosos, quatro profissionais de saúde, nove profissionais da Educação, 21 gestantes, nove pessoas portadoras de deficiência permanente e 3.345 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 77 idosos com 70 anos ou mais, 12 imunossuprimidos e 62 pessoas em processo de hemodiálise.

O total de doses aplicadas é de 323.243, sendo 187.659 da primeira dose, 127.840 da segunda, 6.067 de dose única e 1.677 da terceira dose.

Neste sábado (25), a vacinação ocorrerá com aplicações apenas de segunda dose, para idosos, profissionais de saúde e profissionais da Educação.