Americana bate recorde e vacina 3,7 mil pessoas em um único dia

Americana aplicou, nesta segunda-feira (21), 3.755 doses da vacina contra a Covid-19, o maior número de doses aplicadas em um só dia até então. Foram vacinadas 3.730 pessoas com a primeira dose e 25 com a segunda. Receberam a primeira dose 279 pacientes com comorbidades, 3.300 pessoas com 50 anos ou mais, 31 profissionais da educação, 54 da saúde, 38 gestantes e puérperas e 28 pessoas com deficiência permanente. A segunda dose foi aplicada em nove gestantes e puérperas, 10 idosos, quatro profissionais de saúde e dois da educação.

O total de doses aplicadas é de 118.630, sendo 85.432 da primeira dose e 33.198 da segunda.

Para reforçar a vacinação, a Vigilância Epidemiológica recebeu, nesta segunda-feira (21), 3.042 doses da vacina da Pfizer, que serão destinadas para a primeira dose de pessoas com idade entre 50 e 59 anos.

Nesta terça-feira (22), poderão receber a primeira dose pessoas com 50 anos ou mais, profissionais de saúde, inclusive educador físico e veterinário, profissional da educação com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas com mais de 18 anos, pacientes com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor.

Lembrando que o agendamento para a vacinação deve ser feito pelo site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina . Além da primeira dose, também pode ser realizado o agendamento para a segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac.