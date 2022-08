Americana é a 1ª cidade de RMC e 14ª do Estado no Ranking Município Verde Azul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana recebeu nesta quarta-feira (24) o Certificado de Município Verde Azul, programa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado. A cidade ficou na 14ª posição no ranking estadual, sendo a 1ª colocada entre os municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas). O prefeito Chico Sardelli recebeu pessoalmente o certificado em solenidade realizada em São Paulo.

Criado em 2007, o programa tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. O Município Verde Azul estimula e auxilia as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Os municípios são avaliados em uma série de quesitos, como estrutura e educação ambiental, conselho ambiental, biodiversidade, gestão das águas, qualidade do ar, uso do solo, arborização urbana, esgoto tratado e resíduos sólidos.

Na última edição do ranking, divulgado em 2020, Americana ficou na 38ª posição, com nota de 88,98. Nesta edição, que tem como base os dados coletados em 2021, a cidade recebeu nota de 90,67, subindo para a 14ª posição. O município tem a melhor avaliação da RMC e a 2ª melhor entre as 76 cidades que fazem parte da Bacia PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira, a melhora nos índices pode ser atribuída a alguns pontos principais, como a ampliação da educação ambiental (inclusive de maneira remota durante a pandemia), os concursos temáticos de redação, vídeo e podcast, a destinação correta dos resíduos de construção civil, a ampliação da coleta seletiva e a conscientização e reformulação da lei municipal de arborização urbana. “Ficamos felizes com a colocação de Americana nesse programa tão importante, sobretudo por conta do avanço que nós tivemos em relação ao último índice. Não foi fácil, as missões são difíceis, mas quando todas as unidades da secretaria trabalham unidas, em parceria também com as outras secretarias municipais, fica mais fácil”, afirmou o secretário, que esteve presente na solenidade acompanhado do secretário adjunto, Neto Franzatto, e da diretora da unidade de educação ambiental e planejamento, Kátia Birke.

O prefeito Chico Sardelli – que compôs a mesa oficial da solenidade e discursou representando todos os prefeitos presentes – comemorou o avanço da cidade. “Nós vemos o empenho de todas as nossas secretarias diariamente, e o resultado está aí. Fiquei muito contente com a nossa posição e tenho certeza que vamos continuar avançando no futuro. Cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro das próximas gerações e é uma bandeira prioritária nossa”, disse o prefeito.