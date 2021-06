Americana é a cidade com maior percentual de vacinados da RMC

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O município de Americana vem se destacando na campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira (29) no site VaciVida, da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o município figurava em primeiro lugar no ranking das cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com maior cobertura da vacina de primeira dose em relação ao número de habitantes, com 41,76%, seguida por Holambra, com 40,90% e Campinas, com 40,16%.

Americana já superou a marca de 100 mil aplicações da primeira dose, número alcançado nesta segunda-feira (28) quando os técnicos da Saúde contabilizaram 101.484 doses aplicadas. Já a aplicação da segunda dose chegou a 33.282, totalizando 134.766 aplicações.

A atualização da plataforma é feita diariamente, fazendo com que os municípios se alternam nas primeiras posições do ranking, porém, Americana tem se destacado, já que vem se mantendo por longos períodos entre os primeiros municípios que mais vacinaram proporcionalmente sua população.

“É com muita alegria que vemos esses dados, pois isso demonstra que estamos no caminho certo, consolidando as melhores estratégias para garantir a eficiência durante toda a campanha”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.