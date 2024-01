Americana fecha 2023 com 70 vias recapeadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana segue investindo em infraestrutura e mobilidade urbana. Em 2023, foram 70 ruas e avenidas recapeadas, totalizando R$ 31.890.381,03 aplicados na revitalização da malha viária.

São 394.648,77 metros quadrados de ruas e avenidas recuperadas, o equivalente a 48 campos de futebol só em 2023. Desde 2021, Americana recapeou 622.714,47 metros quadrados, superando 75 campos de futebol.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou que existe um trabalho contínuo na recuperação da malha viária do município. “Sabemos da importância dessas melhorias e, por isso, não medimos esforços na busca de recursos que permitissem o recapeamento de tantas ruas e avenidas. Um trabalho que já avançou bastante e que continuará forte em 2024, especialmente após a conquista dos R$ 30 milhões junto ao governador Tarcísio de Freitas”, explicou, se referindo ao convênio assinado no dia 15 de dezembro.

No total, junto da contrapartida da Prefeitura, serão destinados R$ 38 milhões para o recapeamento asfáltico de 78 ruas e avenidas e a pavimentação de nove vias em Americana.

Além desse investimento, que está na fase de licitação, dois contratos de recapeamento asfáltico seguem em andamento no município, totalizando mais R$ 16 milhões que serão investidos em recape.

“Temos muito a comemorar com os números atingidos com o recapeamento em Americana, mesmo com todas as dificuldades, não medimos esforços. Nossos bairros estão com as vias muito melhores e muitas outras serão recuperadas em 2024”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi não mede esforços para buscar recursos para a recuperação dessas ruas e avenidas deterioradas com o tempo e devido ao grande fluxo de veículos. Os números demonstram o quanto estamos preocupados em melhorar as vias, a segurança dos americanenses e, principalmente, a qualidade de vida”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além do recape, Americana pavimentou, em 2023, 19 ruas e avenidas, superando R$ 7 milhões em investimento. Mais cinco vias também estão no cronograma para pavimentação no próximo ano, dentro dos contratos em andamento. Desde 2021, foram 28 novas vias pavimentadas.