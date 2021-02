Americana ganha chocolateria da Serra Gaúcha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana ganhou uma nova opção gastronômica. Estamos falando da chocolateria, cafeteria e sorveteria Xôk’s que inaugurou sua primeira unidade na região central da cidade.

A empresa iniciou sua história em 1984, quando o proprietário, Sr. Eneri Roso, buscou em Bariloche a inspiração para fundar a Xôk’s. A loja oferece uma linha completa de chocolates, sorvetes e também cafeteria. Entre os produtos há opções para presentear como barras de chocolates, cestas com chocolates, cervejas artesanais e vinho. Há também café especial 100% arábica e com blend exclusivo da Xôk’s, além de várias derivações com esse mesmo café gourmet. E os chocolates artesanais famosos da serra gaúcha.

Em 2020, em meio a pandemia, a empresa iniciou seu plano de expansão. “Conhecemos a Xôk’s através de uma apresentação on line, ficamos encantados com a marca e com a qualidade dos produtos e com o projeto que é diferenciado, colorido, ambiente família. Já tínhamos um sonho de empreender, e aproveitamos a oportunidade”, conta o casal de proprietários Celiane e Marlon Borges.

Um dos destaques da xôk’s são os sorvetes artesanais com sabores diferenciados como 70% cacau, pistache, finesse ao leite e finesse branco, além de mais de 40 sabores, açaí e sorvete expresso.

A Xôk’s de Americana fica na Rua Cândido Cruz, 641, no centro. Acompanhe as novidades da loja pelas redes sociais através do Instagram (clique aqui) e do Facebook (clique aqui). Para mais informações consulte o WhatsApp (19)99181-7578 (clique aqui).