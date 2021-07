Pantanal inaugura restaurante especializado em pescados e frutos do mar

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

Americana ganhou nesta quarta-feira(14), mais uma opção gastronômica. Estamos falando do Pantanal Bar e Restaurante que chega a cidade para oferecer o que há de melhor em frutos do mar e pescados.

A Pantanal, que já é conhecida pela venda de peixes em vários locais da região e por sua peixaria, abre as portas do seu espaço com dezenas de opções de pratos e petiscos.

No cardápio há opções como o “Trio do Mar” elaborado com anéis de lula, polvo e camarões ao molho vinagrete. Há também pratos como camarão crocante, mexilhões ao vinagrete, lulas e cogumelos, camarão à parmegiana, salmão supremo e peixe ao molho de camarão.

Entre as porções de peixe frio, opções como merluza, manjubinha, tilápia, porquinho, linguado, e lambari. Há ainda opções de saldas e pratos com carne vermelha e massa.

O local é todo ambientado em alusão a praia e conta com um deck externo com visão privilegiada.

O restaurante vai funcionar de quarta a sexta: Jantar -18h00 às 23h00, Sábado: almoço e jantar – 12h00 às 23h00, domingo: Almoço 11h00 às 17h00. Não é necessário fazer reserva.

O Pantanal Bar e Restaurante está localizado na R. São Bento, 145, na Vila Dainese. Acesse a página no Instagram @pantanalbarrestaurante (clique aqui) e fique por dentro das novidades e delícias do espaço. O telefone Whatsapp para mais informações é o (19) 99578-6054 (clique aqui).