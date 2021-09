Americana inicia campanha de multivacinação nesta sexta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana inicia nesta sexta-feira (1/10) a campanha de multivacinação em todas as unidades básicas de saúde. As vacinas serão aplicadas nas salas de vacinas das unidades, das 8h30 às 16h.

O objetivo da campanha é atualizar a carteira de vacinação dos recém nascidos, crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Com isso, espera-se ampliar a cobertura vacinal, com a aplicação de vacinas faltantes ou que estejam atrasadas.

Dentre as vacinas oferecidas estão a BCG (tuberculose), Hepatite B, Meningocócica C (meningite tipo C), Pentavalente (tétano, hepatite B, coqueluche, difteria e haemophilus influenzae), Pneumocócica 10 (doenças causadas por pneumococos), Poliomielite (paralisia infantil), Rotavírus, Hepatite A, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Men ACWY (meningite sorotipos A, C, W e Y), HPV, Varicela (catapora) e Febre Amarela.

A Vigilância Epidemiológica do município pede para que os pais ou responsáveis levem a carteira de vacinação, documentos pessoais e um comprovante de endereço. A campanha deve se estender até o dia 29 de outubro, sendo que no sábado (16/10) está previsto o “Dia V” para reforço da campanha.