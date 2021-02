------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana, assim como toda a região de Campinas, entra nesta sexta-feira(26), na fase laranja do Plano São Paulo.

De acordo com o que foi informado pelo Governo do Estado, os estabelecimentos devem funcionar com 40% da capacidade, com até 8 horas diárias. Nesta fase não é permitida a abertura de bares.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante a noite, das 23h às 5h apenas serviços essenciais podem funcionar.