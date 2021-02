Interligação da nova captação de água deixará Americana sem abastecimento na segunda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar, na segunda-feira (1º de Março), a interligação da nova Captação de Água no Rio Piracicaba. Os serviços vão começar às 4h da manhã. Para a realização dos serviços, a captação de água será paralisada e voltará o abastecimento a partir das 18h, com previsão de normalização em até 72h, segundo previsão da autarquia.

A interligação da nova Captação de Água foi programada pelo DAE junto à empresa responsável por efetuar o serviço. Com a interrupção da captação, a cidade ficará abastecida por um período graças aos reservatórios, mas quando forem religadas as máquinas haverá um tempo para que o abastecimento seja restabelecido, com previsão que volte ao normal na quinta-feira (4/3), informou o DAE.

O DAE pede a compreensão da população para que este serviço possa ser realizado, pois é um passo importante que o município está dando no sentido de investimento na captação de água para o reforço no abastecimento num breve futuro. Com a nova estrutura, será possível dar continuidade ao processo de aumento da captação no Rio Piracicaba, já autorizada pelo DAEE.