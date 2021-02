Comitê decide manter aulas não-presenciais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Comitê de combate à Covid-19, formado por diversas Pastas e unidades da Prefeitura de Americana, definiu, nesta quinta-feira (25), por seguir apenas com as aulas não-presenciais, na rede municipal como já vem fazendo.

De acordo com a prefeitura, o retorno presencial fica, no momento, suspenso em função do aumento de ocorrências da doença e a possível alta nos próximos dias.

A situação será reavaliada dentro de 15 dias, podendo as aulas presenciais serem retomadas ou seguirem suspensas de acordo com a situação em que o município se encontrar.