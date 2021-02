Secretário de Educação visita escolas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, visitou, na manhã desta quarta-feira (24), quatro unidades escolares da rede municipal de ensino. Durante a visita, esteve acompanhado da Diretora de Educação Básica, Graciete Pereira da Silva.

O objetivo da visita foi verificar se as recomendações determinadas pelo protocolo sanitário estão sendo seguidas, verificar a estrutura da unidade quanto à utilização de equipamentos de proteção individual e sanar possíveis dúvidas dos funcionários sobre as regras que devem ser seguidas com o retorno das aulas presenciais, previsto para 1º de março.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As escolas visitadas foram a Emef Milton Santos, na Praia Azul; a Creche Tupã, no Jardim Brasil; a Casa da Criança Urupê e o Ciep Professora Oniva de Moura Brizola, no bairro Antonio Zanaga. “Foram visitas não agendadas, que pretendo estender para as outras escolas municipais, sempre com esse mesmo propósito, o de verificar as condições das escolas quanto aos cuidados necessários com a Covid-19”, afirmou o secretário, Vinicius Ghizini.

“Nós constatamos que os materiais, como face shields, máscaras, álcool em gel, totem, tapetes sanitizantes e termômetros, já se encontram nas unidades. As diretoras das escolas que visitamos já estão garantindo os protocolos de distanciamento, a organização do mobiliário para que seja garantido o que está previsto nos protocolos, e também ficamos bastante satisfeitos com a organização dos nossos profissionais de educação. E também ouvimos as demandas desses profissionais para fazer os encaminhamentos necessários”, finalizou Ghizini.