Americana terá 4º Passeio de Rolimã em agosto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana recebe, no dia 7 de agosto, o 4ª Passeio de Rolimã promovido pelo grupo Kamikaze Rolimã, com o apoio da Prefeitura. O evento será realizado das 10h às 16h na Rua Romeu Barcello, esquina com Avenida Brasil, no Jardim São Paulo e os participantes podem doar 1 quilo de alimento não perecível e tampinhas de garrafas pet para destinação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Americana.

A corrida será na modalidade carrinho de rolimã tradicional para crianças acima de 5 anos, kids para crianças de 5 a 9 anos e infantil para quem tem entre 10 e 14 anos. Os pais também poderão se divertir andando de rolimã e será permitido montar barraquinhas do tipo gazebo nas proximidades do evento. É importante que os corredores usem capacete para participar das corridas e do passeio livre.

A inscrição será feita no local e a expectativa dos organizadores é de reunir mais de mil pessoas no evento, que terá ainda sorteio de três carrinhos de rolimã, show com a Banda SDA, Espaço Kids, Joy Toys e exposição de raridades, além de praça de alimentação.

“Será um grande evento. Cidades vizinhas já confirmaram presença, como Limeira, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Campinas, Araras, Piracicaba, Águas de Lindóia, Jaguariúna, Cosmópolis e Artur Nogueira”, declarou o apresentador Julio Gaggo.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Departamento de Água e Esgoto (DAE). Outras informações pelo WhatsApp: (19) 99460-1569.