Após esposa ser demitida, Dr. Daniel aumentou mais de 2.000% a cobrança contra a prefeitura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana, Dr. Daniel Cardoso, aumentou a cobrança contra a prefeitura após sua esposa, Dra. Adriana Carina Polito, ser exonerada do cargo de diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. É o que mostra o levantamento feito pelo Portal de Americana através do sistema de transparência da Câmara Municipal.

De acordo com o sistema de protocolos de requerimentos do poder legislativo, no mês anterior a exoneração da médica, de 24 de julho a 24 de agosto de 2021, o vereador protocolou 7 requerimentos solicitando informações para o executivo.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Já no período de 24 de janeiro a 24 de fevereiro de 2022, o gabinete do vereador protocolou 159 requerimentos. Isso representa o aumento de 2.171% no número de requerimentos protocolados no período de um mês.

O requerimento é uma das formas utilizadas pelos vereadores para cobrar informações sobre um determinado assunto do executivo.

Entre os pedidos, por exemplo, há solicitações de espelho ponto, pagamento de salários, prontuários médicos e carga horária dos servidores do HM nos últimos 5 anos.

Procurado pelo Portal na manhã desta quinta-feira(17), o vereador não respondeu os questionamentos da reportagem. O espaço segue aberto.