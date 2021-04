Após um mês fechado, ACIA reforça que comércio não pode abrir no feriado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) divulgou uma nota aos comerciantes em que ressalta a obrigatoriedade do fechamento do comércio no feriado do Trabalhado, no dia 1º de Maio.

Após mais de um mês fechado, o comércio não poderá funcionar no final de semana antes do feriado de Dia das Mães.

Em nota, a entidade reforçou a obrigatoriedade do fechamento. “A ACIA esclarece que o próximo sábado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, é considerado feriado nacional. Esta data não foi antecipada, portanto deverá ser cumprida normalmente”, trouxe o texto divulgado.

Ao Portal, a entidade afirmou que não houve acordo para a abertura. “Para que os funcionários trabalhem no feriado é necessário autorização do sindicato, ou seja, que isso conste na Convenção Coletiva de Trabalho.

Isso é feito por meio de negociação entre Sincomércio (que é o sindicato patronal) e Sincomerciários (que é o sindicato dos empregados). O que acontece é que o sindicato dos empregados defende o descanso neste feriado, e portanto, não houve acordo”, informou em nota.

Horário normal

Com a flexibilização do horário de atendimento dos estabelecimentos de comércio e serviços, anunciado nesta quarta-feira, dia 28, pelo Governo do Estado de São Paulo, as lojas de Americana voltam a atender em horário normal a partir da próxima segunda-feira, dia 3.

O comércio de rua – Centro e Bairros – passa a atender das 9 às 18 horas