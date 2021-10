Atendimento na carreta da mamografia começa hoje

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As mulheres de Americana terão à disposição gratuitamente a partir desta terça-feira (5), na Praça Comendador Müller, exames de mamografia e uma série de outros serviços. Como parte das ações do Outubro Rosa, o município recebe a carreta da mamografia, da campanha estadual Mulheres de Peito, oferecendo exames de maneira gratuita a mulheres de 35 a 70 anos. A carreta permanece na praça central da cidade até o dia 16 de outubro.

Segundo informações da prefeitura, além das mamografias também serão oferecidos exames de papanicolau, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, limpeza e ajuste de óculos, esmaltação de unhas e corte de cabelo e maquiagem. As ações foram agregadas à campanha com o apoio da secretaria municipal em parceria com empresas da cidade.

Veja como fazer o exame:

– Para realizar a mamografia, as mulheres com idade entre 35 anos e 49 anos e as com 70 anos ou mais devem comparecer munidas de pedido médico, cartão SUS e RG.

– Já as mulheres com idade entre 50 anos e 69 anos devem apresentar apenas o cartão SUS e RG.

– Para os exames de mamografia o serviço irá distribuir 50 senhas de segunda à sexta-feira e 25 senhas aos sábados.

– As senhas começam a ser distribuídas às 8h, sendo que durante a semana os exames serão realizados até as 17h e nos sábados, até as 12h.

Confira a programação completa:

Exames de mamografia – 5, 6,7, 8, 11, 13, 14 e 15 – das 8h às 17h

9 e 16 (sábados) das 8h às 12h

Exames Papanicolau – 5, 6,7, 8, 11, 13, 14 e 15 – das 8h às 17h

9 e 16 (sábados) das 8h às 10h

Testes glicemia e aferição de PA – 5, 6,7, 8, 9,11, 13, 14 e 15 e 16 – das 8h às 11h

Auriculoterapia – 5,6,8,11, 13,15 e 16 – 8h às 11h

Limpeza e Ajustes de Óculos – 9 e 16 – das 8h às 12h

Esmaltação de unha – 5 – das 8h30 às 12h30

Corte de cabelo – 9 – das 8h30 às 12h30

13 – das 9h às 13h

Maquiagem – 16 – das 8h30 às 12h30