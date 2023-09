Atleta de Americana é vice-campeão em duas categorias do Pan Americano de Jiu-Jitsu

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Diego Oliveira, de 32 anos, morador de Americana, foi vice-campeão em duas categorias no Pan Americano de Jiu-Jitsu Esportivo, que ocorreu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 deste mês.

Diego retornou à sua cidade natal com duas medalhas de prata nas categorias master 1+2 branca peso pena gi e peso médio no gi. Essa foi a estreia do atleta em campeonatos.

Em agradecimento, o atleta expressou sua gratidão aos senseis Malhação, Trevisan e Ricardinho por seus ensinamentos, apoio e pela fé depositada nele, muitas vezes superando sua própria confiança. Em uma postagem nas redes sociais, ele compartilhou: “Todo dia que entro no tatame, busco honrar cada um dos meus irmãos que compartilham do amor pelo jiu-jitsu comigo. Obrigado família Dojo Fight, orgulho de pertencer a esse time.”