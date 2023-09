americana quadruplica cobertura da atenção básica e poderá receber mais recursos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rede de saúde de Americana alcançou a cobertura de 50% nas ações da assistência básica em saúde, garantindo que o município receba mais recursos do Ministério da Saúde. O novo índice indica um crescimento significativo, já que em janeiro de 2021 a abrangência era de 10,59%, conforme dados de histórico de cobertura do site e-Gestor, do próprio ministério.

De acordo com a Unidade de Planejamento, da Secretaria de Saúde, no início deste ano a rede básica já contava com 35,32% de abrangência, sendo que na primeira quinzena de setembro a cobertura chegou aos 50% da população, dados que já foram mensurados pela equipe municipal e constarão no site do ministério nos próximos meses.

O Ministério da Saúde tem como diretriz direcionar recursos financeiros para as áreas de urgência e emergência aos municípios que atingirem esse percentual. Com isso, Americana poderá solicitar o incremento de recursos nessa área da assistência. Além disso, com a ampliação da cobertura da Atenção Básica, essa área também terá aportes adicionais de acordo com a população atendida.

São muitos os fatores que contribuíram para a ampliação da cobertura, entre eles, a reorganização de todo o sistema municipal de saúde; replanejamento de territórios; adequação do quadro de servidores, com a contratação de profissionais e a habilitação de novas equipes; bem como a reabertura de unidades de saúde, como as UBSs dos bairros Vila Gallo, Jardim Guanabara e Jardim Dona Rosa.

“Esse é um indicador muito importante para Americana e mostra que estamos no caminho certo, pois estamos buscando objetivamente ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Isso representa o nosso compromisso em proporcionar saúde de qualidade, com acolhimento e humanização a todos”, comemora o prefeito Chico Sardelli.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, este é um percentual que coloca Americana agora na média dos municípios de médio e grande portes, uma vez que a população com acesso a planos de saúde é de aproximadamente 50%.

“A maior cobertura se deve à ampliação de unidades básicas, das equipes de atenção primária e de estratégia de saúde da família, bem como de maior oferta nas consultas clínicas. O Ministério da Saúde entende que o município, quando atinge 50% de cobertura, passa a receber recursos diferenciados. Isso significa ampliação de acesso e também garantia de mais recursos para investirmos na saúde pública”, destaca Danilo.

O vice-prefeito Odir Demarchi também ressalta a importância de o município estabelecer esse percentual. “Não é por acaso que chegamos a essa marca, isso é fruto de muito trabalho e muitos desafios superados. A nossa população merece uma saúde exemplar e isso está sendo proporcionado pelos nossos profissionais da rede, sob a batuta do nosso secretário”, diz Odir.

Estrutura

Atualmente Americana conta com 20 unidades básicas de saúde, das quais 11 atuam com o modelo ESF (Estratégia Saúde da Família), com médico de família, enfermeiro e agentes comunitários de saúde.

As ações de saúde básica compreendem serviços como consultas com médico clínico, pediatra e ginecologista, exames laboratoriais, curativos, vacinação, procedimentos gerais de saúde bucal, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, acompanhamento de pré-natal, exames de Papanicolau, atividades em grupo, entre outros.

“A nossa rede básica é bem estruturada, e nos últimos anos avançamos com investimentos em ampliação e melhorias das unidades, além de capacitações e contratações de profissionais. Algumas equipes também foram recentemente habilitadas perante o Ministério da Saúde, o que permitiu ampliar ainda mais a cobertura”, explica a diretora da Unidade de Serviços de Atenção Básica e Preventiva, Simone Maciel.