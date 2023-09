revitalização das quadras de tênis do centro cívico avança em várias frentes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A revitalização das quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico), segue avançando em várias frentes. A obra faz parte de uma série de reformas e construções nos espaços esportivos de Americana.

Das cinco quadras que integram o complexo, três já receberam a nova pintura completa do piso, enquanto uma está em fase de finalização e a outra está sendo preparada para receber o serviço.

Também continuam em andamento a troca dos alambrados das quadras, a pintura das paredes e a reforma dos banheiros.

“O complexo de tênis do Centro Cívico está passando por uma grande transformação. As quadras, que estavam bastante degradadas, agora estão ficando lindas e em perfeitas condições para a prática do esporte. Não vemos a hora de devolver este espaço com qualidade para a nossa população”, celebra o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Com investimento de R$ 645.916,05, as obras contemplam a revitalização completa do piso das cinco quadras de tênis, recolocação de telas e alambrados, pintura nas paredes e arquibancadas e reforma dos banheiros. Este é o maior investimento no espaço desde sua inauguração. Os trabalhos são realizados pela empresa R. Maluf Engenharia e Construções, vencedora do processo licitatório.

A obra está sendo custeada pela Prefeitura de Americana, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), que conta com recursos oriundos de taxas aplicadas em novos empreendimentos e dotação orçamentária, reservados para execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana.