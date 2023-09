Jonathan Nemer se apresenta nesta quarta no Teatro Municipal de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o show de comédia stand-up “Não Sei Namorar”, com Jonathan Nemer, nesta quarta-feira (27), às 20h. A classificação é livre e os ingressos custam entre R$ 55 e R$ 140, disponíveis no site www.entravip.com.br e na bilheteria do teatro, das 9h às 17h.

Jonathan Nemer compilou suas tragédias amorosas e as transformou em comédia. É um dos principais humoristas da atualidade, tanto na internet, quanto nos palcos. Já se apresentou e lotou os principais teatros do país, bem como realizou 27 shows nos Estados Unidos. Nemer conta com quase 3 bilhões de visualizações e soma mais de 12 milhões de seguidores em suas redes sociais.

O diferencial do trabalho de comédia do Jonathan, é que, tanto em seus shows de Stand Up, quanto em seus vídeos, o mesmo faz humor com censura livre, ou seja, sem palavrões em seu conteúdo, podendo toda a família assistir sem preocupação.

Os ingressos estão disponíveis no link https://entravip.com.br/evento/69/NO_SEI_NAMORAR

“Não Sei Namorar”

Data:27 de setembro de 2023 ( Quarta-Feira )

Horário: 20:00 h

Abertura: 19:30 h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase