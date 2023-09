Com depressão, Marschelo Meche pede afastamento da Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Vereador Marschelo Meche, do Partido Liberal (PL), anunciou hoje o seu afastamento temporário do cargo de vereador por motivos de saúde. O vereador, que enfrenta uma longa batalha contra a depressão, terá o prazo inicial de 30 dias de afastamento.

Em uma nota oficial divulgada por sua assessoria, o Vereador Meche enfatizou a gravidade da depressão como uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ele expressou seu desejo de priorizar sua saúde e bem-estar durante esse período desafiador.

Como resultado desse afastamento, o suplente do vereador assumirá temporariamente o cargo legislativo, garantindo a continuidade do trabalho durante a ausência do Vereador Meche.