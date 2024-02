Avança construção da Greiner Bio-One em Santa Bárbara d’Oeste

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A construção da Greiner Bio-One avança em Santa Bárbara d’Oeste. Multinacional de origem austríaca, a Greiner Bio-One deve inaugurar sua nova planta, localizada no Distrito Industrial próximo à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em setembro de 2024.

Pioneira no segmento de tubos de coleta de sangue a vácuo com a marca VACUETTE®, com a qual é líder de mercado, a Greiner Bio-One tem grande know-how no desenvolvimento, produção e distribuição de produtos de alta qualidade para Pré-Analítica, BioScience, Diagnóstica e OEM, atendendo importantes players do mercado de saúde.

“Os pilares já foram colocados, as paredes vão subindo e muito em breve Santa Bárbara contará com mais uma empresa multinacional. Desenvolvimento Econômico se faz com planejamento e muito trabalho. É com 100% de esgoto tratado, com água de qualidade, robustas redes de Saúde e Educação e com bons índices na área da Segurança que transformamos o status da nossa cidade. Santa Bárbara é o local certo para quem quer empreender”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

A Greiner Bio-One, é parceira tecnológica de laboratórios, hospitais, universidades, centro de pesquisas, e de indústrias farmacêuticas, de biotecnologia e diagnósticos. Opera em um mercado que cresce com a população global, expectativas de vida mais longas e avanços científicos.

O grupo possui mais de 2.500 colaboradores operando globalmente em 28 subsidiárias e inúmeros distribuidores em mais de 100 países. Com a capacidade de distribuição atual no Brasil, já exporta para 16 países da América Latina, e com a ampliação se tornará uma plataforma de distribuição, aumentando ainda mais sua capilaridade e presença nos países LATAM.

Rankeada na Inspeção de Boas Práticas Internacionais, a empresa emprega toda a tecnologia criada e desenvolvida fora do país à sede brasileira, o que garante desenvolvimento também a âmbito pessoal e regional.