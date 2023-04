Barroso nega habeas corpus a Anderson Torres

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou dois habeas corpus que pediam a liberdade de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres está preso desde 14 de janeiro sob suspeita de participação nos atos golpistas em Brasília.

Um dos habeas corpus impetrados pela defesa de Torres apresentou um laudo médico informando que o ex-ministro corre “risco de suicídio”. O outro sustenta que a prisão preventiva, passados quase quatro meses, é ilegal.

